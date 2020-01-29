«Шкуру сняли»: южноуральцы рассказали, как волки напали на их собак

Местные жители уверены, что в селе орудовала целая стая.

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Жители поселков Севастьяново и Березово Красноармейского района сообщают о нападениях волков. Местные жители уверены, что хищники убили несколько собак. Некоторые рассказывают, что видели их, пробегающих мимо. Остальные лишь слышали вой по ночам.

Поздним вечером местная жительница Елена Токарева услышала, как скулит ее собака, а также шум во дворе, но выходить побоялась. А когда вышла проверить — ужаснулась: у дома в крови лежало тело ее питомца, вторая собака сумела спастись, отделавшись раной на шее.

«Выглянула в окошко — целая стая пробежала. То ли собаки, то ли волки. Здесь все в крови было, они, видимо, ее тащили. Полностью шкуру сняли, было только тело голое. Одна собака успела убежать, а вторую загрызли полностью. И соседская девочка тоже видела волка возле школы. Сосед тоже ехал по дороге, видел волчицу с волчонком», — рассказала Елена Токарева.

Еще один местный житель тоже лишился собаки после ночного нападения. Его любимец мертвый лежал на пороге. Второму псу едва не перегрызли горло. Теперь животное ведет себя очень тихо, боится. Мужчина также уверен, что это были волки.

«Конечно, волки. Она даже на улицу боится выходить. Чего бы она собак стала бояться?» — утверждает Николай Шенмаев.

Однако местный егерь утверждает, что следов волков на участке не было обнаружено. Да и такое поведение для хищников нетипично, так как обычно они раздирают собаку и утаскивают вместе с собой, а местные жители могли принять за волков диких собак.

«В нашей местности не было волков очень давно. У нас вблизи населенных пунктов проходит нефтепровод, была замечена одичавшая собака с уже подросшими щенками. Собака прячется от проезжающих машин. Много случаев, что она была замечена лично мной», — пояснил егерь Копейского городского общества охотников и рыболовов Алексей Емельяненко.

Рассказы сельских жителей проверили в музее. Информацию подтвердили сотрудники особо охраняемых природных территорий. Выяснилось, что зафиксирована семья из трех волков, которые пришли следом за большим стадом сибирских косуль из Курганской области.

«Собаки не являются объектом охоты для волков. Но если они встречаются, этот конфликт, как правило, заканчивается дракой и, чаще всего, гибелью собаки», — пояснил заведующий отделом природы Государственного исторического музея Южного Урала Алексей Опейкин.

Также он отметил, что волки часто мигрируют за своими промысловыми животными. Однако к людям выходят в редких случаях.