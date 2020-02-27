Пенсия для собак: как живут служебные псы преклонного возраста

В Златоусте на отдых ушли овчарки, искавшие наркотики и бомбы

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Две немецкие овчарки Блэк и Бакс теперь пенсионеры. Им по 9 лет, на службу их взяли тогда еще сотрудники вневедомственной охраны. Блэка обучили искать взрывчатку, Бакса — наркотики. Все это время, вместе со своими хозяевами они работали: выезжали на заявки и днем, и ночью, дежурили на мероприятиях и рисковали жизнью.

Блэк все это время жил в служебных вольерах, работал всегда со своим напарником, инспектором-кинологом кинологической группы Дамилом Камоловым. Сейчас, когда пса по состоянию здоровья отправляют на пенсию, он переедет домой к Дамилу.

«Будет жить у меня, вся семья уже ждет его, радуются, что Блэк приедет. На пенсию он выходит потому, что него уже не такой острый нюх. Мы работает с опасными веществами, промашек быть не должно», — рассказывает Дамил Камолов.

Много лет Блэк искал взрывчатые вещества, только на полтора года он менял профиль вместе со своим хозяином, тогда он работал на задержании. Блэку даже удалось привести правоохранителей к дому, где находился убийца.

Его брат Бакс тоже менял свой профиль и участвовал в группах задержаний, но большую часть своей службы посвятил поиску наркотических и психотропных веществ. В отличие от Блэка, он с детства жил дома у своего напарника младшего инспектора-кинолога, прапорщика полиции Тамары Потеряевой.

«На пенсию он вышел полгода назад, по состоянию здоровья. Работа тяжелая, бывало, что даже без выходных. Случалось такое, что нас поднимали в девять вечера, приезжали домой мы только к шести утра. Как-то он выпал без сознания из служебной машины. Было много травм, изрезанные лапы, вывихи. Он уже просто не может работать, хромает», — рассказывает о своем друге Тамара Потеряева.

Уже полгода Бакс не ходит на работу, а просто живет вместе со своим другом и напарником Тамарой. И у нее, и у Дамила есть новые питомцы, с которыми они несут службу, но старые друзья всегда ждут их дома.