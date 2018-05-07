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/ Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии

Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии

Пенсионерка по-прежнему не найдена.
сегодня в 15:56
  |  Происшествия

Родная дочь увезла на свалку свою 59-летнюю мать, которая потеряла зрение и не могла ориентироваться в пространстве. Еще в 2001 году челябинка с помощью помощников посадила пожилую женщину в кузов грузового автомобиля, увезла в район городской свалки в Металлургическом районе и бросила ее там. После этого мошенница искала женщин, визуально похожих на свою мать. Они оформляли на нее доверенность, которая позволяла получать пенсию.

Таким образом челябинка похитила у Пенсионного фона РФ 528 тысяч 820 рублей. Она получала деньги с 1 декабря 2001 года до 30 июня 2016 года.

Курчатовским районным судом г. Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Представленными государственным обвинением доказательствами установлено, что подсудимая осенью 2001 года из-за неприязненных отношений оставила без помощи свою мать, 1942 года рождения, поставив ее в опасное для жизни и здоровья состояние. — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

За мошенничество женщине назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии-поселения и штрафа в размере 50 000 рублей. Однако по статье «Оставление в опасности» ее освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Приговор суда не вступил в законную силу. Его обжаловали и сторона обвинения, и сторона защиты.

Местонахождение матери мошенницы неизвестно.

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