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/ Органы местного самоуправления накажут за несанкционированные свалки

Органы местного самоуправления накажут за несанкционированные свалки

В Челябинской области началась борьба с мусором.
сегодня в 10:13
  |  Общество

Несанкционированные свалки — проблема многих городов и поселков Челябинской области. Зачастую их организуют сами жители, вывозя крупногабаритный мусор в непредназначенное для этого место. Не исключение и частные предприниматели, складирующие отходы производства во дворах рядом с контейнерными площадками или на обочине за городом. В результате образуются свалки, которые месяцами, а то и годами, не убираются. Министр экологии Челябинской области напомнил органам местного самоуправления об их ответственности за недопущение стихийных свалок.

Некоторые органы местного самоуправления от этой проблемы отстранились, надеясь на заход регионального оператора. Они не правы. Региональный оператор после получения тарифа будет убирать свалки. Но до получения тарифа, региональный оператор провел осмотр, уточнил места нахождения несанкционированных свалок. А это есть работа органов местного самоуправления. Они должны сейчас убирать эти свалки. А они об этом забыли. Но мы им об этом напомним. Поэтому уничтожение таких свалок органы местного самоуправления будут ликвидировать за счет своего бюджета. Плюс потом еще нужно будет платить региональному оператору. —  рассказал сайту «Первый областной» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Министр экологии также считает, что проблему позволит решить еще большее количество контейнерных площадок, их постоянный учет и более регулярный вывоз мусора. Важным руководитель ведомства считает работу с населением. Ответственность за данный виде деятельности будет нести региональный оператор. Сейчас готовятся документы в тарифный орган. После их утверждения, ближе к сентябрю этого года, регоператоры приступят к своим обязанностям.

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