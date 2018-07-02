/ Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку

Сотрудники МВД совместно с чиновниками организовали проверку.

Все автомобили, въезжающие на городскую свалку в Челябинске, взяли под особый контроль. Там сегодня, 2 июля, стартовало специальное мероприятие с участием сотрудников МВД, Росприроднадзора и министерства экологии. Задача представителей ведомств — проанализировать ситуацию и найти нарушителей.

Мы смотрим все документы у всех перевозчиков, которые заезжают на свалку. Выясняем, есть ли у них лицензия, что за мусор, где он образовался и в каком объеме. Составлено около 10 протоколов на физических лиц, порядка 20 на юридических лиц, будем с ними разбираться. — пояснил член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

Работы по закрытию свалки стартовали накануне, 1 июля. Поэтапно всех оттуда переадресуют на временный полигон в Полетаево. Некоторые коммунальщики уже заключили соответствующие договоры. У руководства организации — большие планы по модернизации работы.

Сейчас мы готовы принимать то количество отходов, которое министерство экологии было готово к нам отправить. С учетом современных технологий, например, уплотнение мусора, за счет использования мусоросортировочных комплексов, правильной эксплуатации специализированной техники, тех технологий, которые мы применяем, нам удалось добиться увеличения мощности полигона. — рассказал генеральный директор полигона ТБО Захид Камилов.

В региональном министерстве экологии планируют перенаправить все потоки на полигон до середины сентября. После этого продолжится активная работа по расширению объекта.

Могу сказать, что 28 июня получена государственная экспертиза на расширение полигона Полетаево. Поэтому сейчас есть все законные основания его расширять. Приводить к международным нормам содержания и обустройства полигонов. — прокомментировал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Предполагается, что полетаевского полигона хватит на полтора года, параллельно будет вестись стройка полигона в Чишме. Там организуют не только сбор мусора, но и сортировку, а также переработку. Также в регионе продолжатся работы по рекультивации челябинской свалки. Этот процесс планируют завершить к саммитам ШОС и БРИКС.