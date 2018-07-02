Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.76 -0.53 72.99 -0.1
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку

Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку

Сотрудники МВД совместно с чиновниками организовали проверку.
сегодня в 19:30
  |  Общество

Все автомобили, въезжающие на городскую свалку в Челябинске, взяли под особый контроль. Там сегодня, 2 июля, стартовало специальное мероприятие с участием сотрудников МВД, Росприроднадзора и министерства экологии. Задача представителей ведомств — проанализировать ситуацию и найти нарушителей.

Мы смотрим все документы у всех перевозчиков, которые заезжают на свалку. Выясняем, есть ли у них лицензия, что за мусор, где он образовался и в каком объеме. Составлено около 10 протоколов на физических лиц, порядка 20 на юридических лиц, будем с ними разбираться. — пояснил член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

Работы по закрытию свалки стартовали накануне, 1 июля. Поэтапно всех оттуда переадресуют на временный полигон в Полетаево. Некоторые коммунальщики уже заключили соответствующие договоры. У руководства организации — большие планы по модернизации работы.

Сейчас мы готовы принимать то количество отходов, которое министерство экологии было готово к нам отправить. С учетом современных технологий, например, уплотнение мусора, за счет использования мусоросортировочных комплексов, правильной эксплуатации специализированной техники, тех технологий, которые мы применяем, нам удалось добиться увеличения мощности полигона. — рассказал генеральный директор полигона ТБО Захид Камилов.

В региональном министерстве экологии планируют перенаправить все потоки на полигон до середины сентября. После этого продолжится активная работа по расширению объекта.

Могу сказать, что 28 июня получена государственная экспертиза на расширение полигона Полетаево. Поэтому сейчас есть все законные основания его расширять. Приводить к международным нормам содержания и обустройства полигонов. — прокомментировал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Предполагается, что полетаевского полигона хватит на полтора года, параллельно будет вестись стройка полигона в Чишме. Там организуют не только сбор мусора, но и сортировку, а также переработку. Также в регионе продолжатся работы по рекультивации челябинской свалки. Этот процесс планируют завершить к саммитам ШОС и БРИКС.

Общество
Органы местного самоуправления накажут за несанкционированные свалки
30.06.2018
Органы местного самоуправления накажут за несанкционированные свалки
Общество
Проблемы челябинской городской свалки обсудят в прямом эфире
27.06.2018
Проблемы челябинской городской свалки обсудят в прямом эфире
Общество
Городская свалка в Челябинске прекратит работу 1 июля
20.06.2018
Городская свалка в Челябинске прекратит работу 1 июля
Происшествия
Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии
07.05.2018
Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
В «Парковом-2» запретили стройку дома после вмешательства губернатора
сегодня в 20:10
В «Парковом-2» запретили стройку дома после вмешательства губернатора
Общество
В Челябинске не хватает опытных маркетологов и квалифицированных сварщиков
сегодня в 19:52
В Челябинске не хватает опытных маркетологов и квалифицированных сварщиков
Общество
Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку
сегодня в 19:30
Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку
Общество
Смотрите прямую трансляцию полета возле Коркинского разреза с борта АН-2
сегодня в 17:15
Смотрите прямую трансляцию полета возле Коркинского разреза с борта АН-2
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу южноуральских футбольных болельщиков
  
сегодня в 16:52
Автомобиль протаранил толпу южноуральских футбольных болельщиков
Политика
Президент поблагодарил Бориса Дубровского за работу в письме
сегодня в 16:49
Президент поблагодарил Бориса Дубровского за работу в письме
Общество
Производившему амфетамин сотруднику ГИБДД и его подельнику дали 17 лет на двоих
сегодня в 16:28
Производившему амфетамин сотруднику ГИБДД и его подельнику дали 17 лет на двоих
Общество
Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры
  
сегодня в 16:07
Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6