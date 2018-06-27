/ Проблемы челябинской городской свалки обсудят в прямом эфире

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Проблемы и перспективы закрытия городской свалки в Челябинске обсудят эксперты в ходе круглого стола. Мероприятие состоится в этот четверг, 28 июня. К беседе планируют присоединиться представители Общественной палаты Челябинской области, Министерства экологии, полигона ТБО, Управления Росприроднадзора, Министерства тарифного регулирования и энергетики, а также — «Управление отходами».

На повестке такие вопросы, как, например, закрытие городской свалки как способ улучшить экологическую обстановку в Челябинске, техническая готовность к перенаправлению потоков ТКО на полигон в Полетаево, территориальная схема обращения с отходами, обоснование оптимального тарифа на вывоз ТКО и перспективы создания новой отрасли обращения с ТКО Челябинской области на примере мусороперерабатывающего комплекса в Чишме. — пояснили в Общественной палате региона.

Сбор экспертов состоится в Южно-Уральском государственном аграрном университете. Следить за трансляцией можно онлайн. Вещание будет транслироваться на 1obl.tv, следить за эфиром можно здесь. Начало 28 июня в 13:00.