Стало известно, сколько дизтоплива может купить южноуралец на зарплату

Соответствующий рейтинг регионов России составили эксперты.

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Жители Челябинской области на среднюю заработную плату могут позволить себе купить чуть более 700 литров дизельного топлива. Больше всего могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Такие результаты показало исследование издания «РИА Новости».

Так, в списке доступности дизельного топлива Челябинская область расположилась на 33 месте. Здесь местные жители могут позволить себе купить 709 литров топлива на среднюю зарплату с учётом того, что средняя цена за 1 литр во второй половине сентября составила 46,83 рубля, что на 2% меньше, чем в начале 2020 года.

Соседняя Свердловская область расположилась на 28 месте. Там на среднюю зарплату можно купить 754 литра дизельного топлива за 48,53 рубля за литр. При этом по сравнению с началом 2020 года цена за литр во второй половине сентября возросла на 0,4%.

Больше всего топлива могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ненецкого автономного округа. Там на среднюю зарплату можно купить от 1875 до 1460 литров соответственно.

Меньше всего дизельного топлива могут приобрести жители Ивановской области. При стоимости 45,95 рубля за литр местные жители на среднюю зарплату могут позволить себе 527 литров топлива.

Как отметили эксперты, за год цены на дизельное топливо остались более и менее стабильными, однако динамика существенно отличается в различных регионах России. Так, разница между максимальной ценой и минимальной составляет почти 30%. Но, по словам экспертов, не стоит забывать и об уровне заработной платы. В регионах, жители которых могут позволить себе наибольшее количество топлива, заработная плата существенно выше, чем в тех, кто остался позади в рейтинге.

Также эксперты сообщили, что к концу 2020 года не ожидают существенного роста или падения цен на дизельное топливо. Да и зарплаты населения тоже вряд ли кардинально изменятся. Поэтому, вероятно, в конце года доступность топлива останется на этом же уровне.