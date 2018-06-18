/ Дети подожгли диван в частном доме

Мальчиков пришлось срочно эвакуировать.

В минувшие выходные помощь пожарных потребовалась жителям частного дома в Усть-Катаве. Там из-под крыши валил дым, о чем и сообщили очевидцы в экстренную службу. В это время в доме находились два мальчика, которые увлеклись играми с огнем.

Сотрудники областной поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности эвакуировали детей из задымленного дома. Как оказалось, мальчишки играли и подожгли диван на веранде. Диван начал сильно тлеть, а ребятишки оставались внутри. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мальчики не получили ожогов и других травм, они отделались испугом. Сейчас оба ребенка находятся под присмотром родителей.