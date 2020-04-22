Директора фирмы в Челябинске обвиняют в уклонении от налогов на 36 миллионов рублей

Мужчина два года вносил неверные данные в декларацию.

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В Челябинске завершено расследование в отношении директора фирмы, который совершил налоговое преступление на более чем 36 миллионов рублей. Подозреваемого обвиняют по статье «Уклонение от налогов» УК РФ.



Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, с 2014 по 2016 год обвиняемый вносил ложные данные в налоговую декларацию. Таким образом ему удалось уклоняться от уплаты.

«По данным следствия, в период 2014-2016 годов обвиняемый путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по фактически не выполненным сделкам, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 36 миллионов рублей»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

На имущество обвиняемого для возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации и бюджету Челябинской области, следственным комитетом был наложен арест.

Отметим, что преступление выявили сотрудники регионального управления МВД России. Они же осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, которое сейчас направлено в суд для рассмотрения.