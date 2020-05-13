Для владельцев ТРК и торговых площадей будет снижен налог на имущество

В правительстве Челябинской области обсудили меры поддержки экономики.

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В среду, 13 мая, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук провел брифинг о поддержке экономики в регионе. В ходе обсуждений прозвучал вопрос о мерах поддержки владельцев ТРК и арендаторов торговых площадей. Для них будут рассматривать возможность снижения налога на имущество.

«Предполагается снижение налога в два раза, в том числе — для владельцев таких площадей. Но с одним условием: пропорционально будет снижен размер арендной платы, либо предоставлена рассрочка. В этом смысле задача довести меру этой поддержки все-таки до конечного потребителя. В данном случае — до тех предпринимателей, которые ведут бизнес на арендованных площадях», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Замгубернатора подчеркнул, что это будет означать снижение налоговой нагрузки и на владельцев ТРК.