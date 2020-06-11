Налоговая служба в Челябинской области возобновляет прием граждан в кабинетах ведомства

Для этого южноуральцам необходимо заранее записаться на прием.

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В Челябинской области налоговая инспекция вновь начинает принимать южноуральцев в оффлайн-режиме. Посетить операционные залы налогоплательщики смогут с 15 июня 2020 года. Однако для того, чтобы посетить налоговую, нужно заранее записаться на прием на сайте ФНС России.

На сайте же можно рассмотреть возможность получения необходимой услуги в электронном варианте.

«УФНС России по Челябинской области рекомендует налогоплательщикам активнее пользоваться электронными способами взаимодействия. На сайте ФНС России функционируют более 50 онлайн-сервисов, позволяющих решить большинство вопросов по налоговой тематике без личного визита в инспекции», — сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Если же решить вопрос онлайн не удается, то во время посещения налоговой службы южноуральцев просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.