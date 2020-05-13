В период кредитных каникул россияне не будут платить НДФЛ на доход от экономии на процентах

Закон приняли на пленарном заседании 12 мая.

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Внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. В законе говорится, что экономия на процентах при предоставлении гражданам всех типов кредитных каникул не должна признаваться материальной выгодой и облагаться налогом.

«Принятие предлагаемого законопроекта приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями», — отмечают авторы закона.

Согласно пояснительной записке, льготный период — это исключительная мера поддержки для заемщиков, которые попали в сложное финансовое положение, поэтому действие изменений распространяется на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством РФ, в том числе в отношении ИП.