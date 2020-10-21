В суд направили уголовное дело по факту передачи взятки ректору УралГУФКа

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении директора коммерческой организации.





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В Челябинской области прокуратура направила в суд Советского района Челябинска уголовное дело по факту передачи взятки ректору ФГБОУ «УралГУФК». Обвинительное заключение было утверждено в отношении директора коммерческой организации ООО «Инстрой», предложившего 500 тысяч рублей за отказ от расторжения контракта.

«В апреле 2020 года он передал через посредника 500 тысяч рублей в качестве части планируемой взятки ректору ФГБОУ ВО „УралГУФК“ в сумме 5 миллионов рублей за способствование при исполнении контракта на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий студенческого общежития „Дом студентов“ и учебно-спортивного комплекса „Манеж“», — сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Напомним, что ранее Центральным районным судом Челябинска был вынесен приговор бывшему ректору университета физической культуры, а также его дочери. Экс-ректор был осужден по части 2, пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки») и части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»). Судом ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на шесть лет, а также штраф в размере 3 миллионов рублей.

Его дочь была осуждена по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество при взяточничестве»). Судом ей назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 4 года, а также штраф в размере 2 миллионов рублей.