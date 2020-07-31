Экс-лесничего будут судить за получение взятки в Челябинской области

Незаконной рубкой деревьев причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Красноармейского лесничества. Экс-лесник обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В 2017 году обвиняемый получил от предпринимателя взятку в размере 55 тысяч рублей. Взамен он предоставил участок для заготовки древесины. На нем разрешалось рубить деревья только для личных нужд людей. Однако бизнесмен распоряжался дровами в коммерческих целях.

«Незаконные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в причинении ущерба Российской Федерации в лице ГУ лесами Челябинской области, вследствие вырубки древесины, предназначенной для заготовки для собственных нужд граждан, на сумму около 815 тысяч рублей», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Красноармейский районный суд.