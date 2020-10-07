В Усть-Катаве четырёхлетний ребёнок упал в канализацию

В прокуратуре считают, что это произошло из-за бездействия коммунальщиков.

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Четырёхлетний ребёнок упал в открытый канализационный люк в Усть-Катаве. Мальчик в результате происшествия получил травмы, ссадины на левом предплечье и левом бедре. В прокуратуре считают, что это произошло из-за халатности коммунальщиков.



В ведомство обратилась мама пострадавшего ребёнка. Выяснилось, что за обслуживание люка отвечает ООО «Городской очистной комплекс». Именно у них в обслуживании и аренде находится люк. Как считают в прокуратуре, именно бездействие должностных лиц организации привело к происшествию.

«По результатам проверки директору организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В Усть-Катавский городской суд в интересах ребенка направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Помимо этого, падением мальчика заинтересовался следственный комитет. Территориальный отдел организовал проверку на предмет халатности в действиях обслуживающей организации.