За склад огнестрельного оружия в гараже пойдет под суд банда из Челябинска

Завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы.

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В Челябинске будут судить организованную группу, совершившую более 20 эпизодов противоправной деятельности. Четверо мужчин 1964, 1974, 1981 и 1999 годов рождения собирали в гараже оружие и боеприпасы с целью сбыта.

Руководил бандой 21-летний студент одного из колледжей Челябинска. Двое других участников меняли конструкцию частей огнестрельного оружия, чтобы их можно было использовать как боевое. Четвертый член группировки искал покупателей. Вырученные деньги они делили между собой.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками областного главка МВД из незаконного оборота изъято, в том числе сбытое, огнестрельное оружие: три автомата Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а также более 800 боеприпасов различного калибра», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.