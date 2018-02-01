/ Школа в Челябинской области открылась после капитального ремонта

Второй этаж еткульской начальной школы не использовался несколько лет из-за аварийного состояния.

Зданию, в котором располагается учебное заведение, почти 61 год. Там подрядчики заменили перекрытия, усилили фундамент и лестничные пролеты. Кроме того, в школе полностью установили новые канализационные сети, проложили новые электросети, во всех помещениях первого этажа сделали косметический ремонт, а также — отремонтировали пол, санузлы и актовый зал. На эти цели потратили 21 миллион рублей.

Мы продолжаем активную работу не только по направлениям доступности, качества и эффективности образования, но и по достижению комфортного пребывания учеников во время учебного процесса. Только в комплексе можно добиться хорошего результата, обеспечив детям благоприятные условия для роста и развития. — рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Добавим, в некоторых местах у здания деревянные перекрытия. Они значительно деформировались после падения метеорита в 2013 году. В сентябре 2013 было выдано заключение о том, что помещение находится в аварийном состоянии. Из-за того, что второй этаж вывели из эксплуатации, сотни учеников были вынуждены заниматься в две смены.