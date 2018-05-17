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/ «Девятку» перекрутило и бросило на трамвайные пути в Челябинске

«Девятку» перекрутило и бросило на трамвайные пути в Челябинске

Очевидцы утверждают, что водитель сбежал.
сегодня в 10:46
  |  Происшествия

В Металлургическом районе на трамвайные пути выбросило ВАЗ-2109. Как сообщают очевидцы, причиной произошедшего было алкогольное опьянение водителя. Якобы он не сумел справиться со своим автомобилем, из-за чего оказался на рельсах. Такой «остановке» предшествовал переворот автомобиля. На видео последствий аварии, которое сняли очевидцы, действительно заметны серьезные вмятины на правом боку машины. Сотрудников ГИБДД на место ДТП не вызывали.

За 16 мая на перекрестке Дягтерева-шоссе Металлургов никаких ДТП не зарегистрировано. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Очевидцы утверждают, что водитель убежал с места ДТП. Как автомобиль убирали с рельсов, открывая путь электротранспорту, неизвестно.

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