Девушку, сбитую автомобилем ДПС во время погони в Троицке, доставили в Челябинск

Врачи оценивают ее состояние как некритическое.

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Стало известно, в каком состоянии пребывает 21-летняя девушка, пострадавшая в ходе погони, произошедшей в среду, 20 мая, в Троицке. Ее перевели в другую больницу, об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Состояние пациентки некритическое. Сананавиацией она доставлена в областную клиническую больницу», — прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

ДТП произошло в светлое время суток возле одного из домов на улице Гагарина в Троицке. Экипажу ДПС поступило сообщение, что по городу едет легковой автомобиль, которым управляет пьяный водитель. Мужчина нарушал ПДД и был опасен для местных жителей.

«Около 17.00 вблизи дома 82 по улице Гагарина патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, 21-летняя девушка, получила травмы различной степени тяжести», — прокомментировали в пресс-службе МО МВД России «Троицкий».

Сотрудники ДПС на месте происшествия оказали пострадавшей доврачебную помощь, прибывшая бригада медработников доставила ее в больницу.

Добавим, что по данному факту проводится служебная проверка. Если вина инспекторов будет установлена, их привлекут к ответственности.