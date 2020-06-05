Для водителей появился новый штраф в 50 тысяч рублей

Соответствующие поправки внесли в КоАП.

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Размер штрафа в 50 тысяч рублей появился в статье 12.27 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» КоАП. Получить его можно при условии, если автовладелец отказался пройти медосвидетельствование, а в этот момент в его машине находился ребёнок, сообщает ТАСС.



«Штраф за вождение в пьяном виде, а также за передачу управления машиной нетрезвому человеку предлагается установить также в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора-два года. Если в машине находится несовершеннолетний, то штраф повысится до 50 тысяч рублей, водитель будет лишен прав на два-три года», — пишет ТАСС.

Также сообщается, что за простой отказ от освидетельствования предлагалось установить штраф в 40 тысяч рублей с лишение прав на два-три года, но в итоге было решено остановится на цифре в 30 тысяч. Отметим, что проект нового КоАП размещён на на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.