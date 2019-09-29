Автокран насмерть сбил подростка на дороге в Челябинске.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Послушать 00:00

28 сентября вечером в Челябинске автокран насмерть сбил 14-летнюю школьницу. Страшное ДТП произошло на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна. Об этом сообщили в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла на светофоре. В комментариях очевидцы писали, что зеленому светофору для пешеходов оставалось гореть всего 7 секунд, но девочка решила побежать через дорогу. В это время поворачивал автокран и не успел вовремя затормозить.

«Она шла рядом со мной, отпустила мою руку и побежала — мы за ней. Ее ударила наша подруга, она запсиховала и убежала на дорогу», — рассказали друзья пострадавшей в комментариях социальной сети.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что трагедия произошла около 18:00 напротив дома №17 на улице Доватора.

«Мужчина 1968 года рождения, управляя автокраном, совершил наезд на девочку 2005 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Также в ГУ МВД сообщили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.