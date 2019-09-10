Центр Челябинска встал в огромной пробке

Подробности происшествия уточняются.

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В центре Челябинска образовалась огромная пробка. Об этом рассказали находящиеся в ней жители города.

По словам очевидцев, около 8:30 машины стояли от Братьев Кашириных и до пересечения Свердловского проспекта с улицей Ленина. Некоторые пользователи социальных сетей сообщают, что причиной пробки стал неработающий светофор.

В управлении ГИБДД города пока не готовы прокомментировать информацию о происшествии.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 9 утра заторы в городе оценивались в 5 баллов. Среди проблемных участков — пересечение улицы Доватора и Блюхера, а также по проезд на улице Цвиллинга в сторону площади Революции.

