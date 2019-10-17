Девушке облили руки кислотой за кражу банки шпрот в магазине Магнитогорска

В городском сообществе появились фотографии, на которых пострадавший демонстрирует полученные раны.

В сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск» местный житель разместил фотографии, на которых человек демонстрирует открытые раны на руках, которые образовались в результате воздействия кислоты. Свой пост Дмитрий Ярушин сопровождает короткой историей их появления.

«Вот так жестоко наказывают за мелкое хищение в магазине „Пятерочка“ (бывший магазин Океан). Многочисленные ушибы и ожоги, это не приемлемо», — рассуждает Дмитрий в посте.

В комментариях к посту Дмитрий рассказывает, что «пострадавшая» хотела украсть банку шпрот. Поступок девушки он не оправдывает, но считает, что наказание было слишком жестоким. Некоторые комментаторов с Дмитрием согласились, но в большинстве своем пользователи героиню фото осуждают.

«Я, конечно, наказание такое не приветствую, но мой сын работает в „Пятёрочке“, и каждую шоколадку украденную вычитают из их зарплаты. Воруют пусть получают, значит, по заслугам, а то люди пашут, чтобы копейки заработать, а они решили на халяву», — комментирует пользователь Леська Исаева.

Судя по комментариям к посту, ситуация оказалась далеко не однозначной. Очевидцы, которые присутствовали непосредственно при разбирательстве самой кражи, утверждают, что фотографии не соответствуют действительности, и события разворачивались совершенно другим образом.

«Рассказываю, как и попросили: да кража была, ее задержали, она пыталась сбежать, ее пацан ей в этом помогал, но потом он же ее и бросил, свалил за дверь. Ей удалось выбить дверь и сбежать, полиция ее потом все-таки задержала и привели в магазин, составили все, как положено, и ее увезли. Когда ее забирали, чтоб увезти в полицию, она была целее целого, и никаких ожогов или ран не было вообще, я как покупатель была рядом и все, что происходило, видела с самого начала и до конца», — рассказала в комментариях Татьяна Чистякова.

Обсуждение поста превратилось в массовую перебранку между жителями. Многие интересовались, откуда взялась кислота, которую плеснули девушке на руки, в магазине и почему Дмитрий, который, оказывается, в этот момент был с ней рядом, не заступился за подругу. Инцидентом заинтересовалась полиция Магнитогорска.

«По данному факту проводится проверка с целью установления обстоятельств произошедшего и принятия законного обоснованного решения», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

После проведенной проверки будут установлены истинные события произошедшего.