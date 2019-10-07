Водонапорную башню украл директор сельского МУПа в Челябинской области

Уголовное дело рассмотрит Троицкий районный суд.

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Перед судом ответит бывший директор муниципального предприятия из Троицка. Год назад руководитель МУП «Дробышевское ЖКХ» под предлогом ремонта демонтировал водонапорную башню недалеко от поселка Опытный. Конструкцию он сдал в металлолом, за что получил 22 тысячи рублей. Эта нажива стала поводом для возбуждения уголовного дела за кражу с использованием служебного положения.

«Причиненный Дробышевскому сельскому поселению материальный ущерб в размере балансовой стоимости башни около 20 тыс. рублей не возмещен, в связи с чем, муниципалитетом предъявлено исковое заявление», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Челябинской области.

Свою вину экс-руководитель признал. Троицкий районный суд рассмотрит дело по существу.