Девушка сорвалась с крыши четырехэтажки, делая фото в Магнитогорске

Пострадавшую доставили в больницу.

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Несчастным случаем обернулась «фотосессия» на крыше четырехэтажного дома в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Лазнина, — 18-летняя девушка рухнула с высоты в подвальную шахту, делая селфи.

«Спасатели уложили пострадавшую на спинальный щит и транспортировали до кареты скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Напомним, 3 июня пострадала 14-летняя школьница, которая также хотела сделать фото в небезопасном месте. На железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой девочка забралась на крышу вагона и получила удар током. С ожогами пострадавшую госпитализировали.