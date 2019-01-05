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/ Девушка с татуировкой в виде розы пропала в Магнитогорске

Девушка с татуировкой в виде розы пропала в Магнитогорске

Уже несколько дней она не выходит на связь с близкими.
сегодня в 11:27
  |  Происшествия

В Магнитогорске разыскивают девушку 1993 года рождения. Михайлова Елена Владимировна не выходит на связь с близкими со 2 января. Она вышла из дома по улице Сталеваров, 213 и больше о ее местонахождении ничего не известно.

Рост Елены — 170 сантиметров, карие глаза, русые волосы, стрижка до плеч. На правом предплечье татуировка в виде розы. Была одета в вязаную шапку, темный пуховик с цветными вставками на плечах и воротнике, черные лосины и коричневые угги.

Всех, кому известна какая-то информация о Елене, просят позвонить по номерам телефона:

  • 8−908−576−47−33 Мария

  • 8−963−094−5085 Денис

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