/ Девушка с татуировкой в виде розы пропала в Магнитогорске

В Магнитогорске разыскивают девушку 1993 года рождения. Михайлова Елена Владимировна не выходит на связь с близкими со 2 января. Она вышла из дома по улице Сталеваров, 213 и больше о ее местонахождении ничего не известно.
Рост Елены — 170 сантиметров, карие глаза, русые волосы, стрижка до плеч. На правом предплечье татуировка в виде розы. Была одета в вязаную шапку, темный пуховик с цветными вставками на плечах и воротнике, черные лосины и коричневые угги.
Всех, кому известна какая-то информация о Елене, просят позвонить по номерам телефона:
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8−908−576−47−33 Мария
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8−963−094−5085 Денис