/ Девушка с татуировкой в виде розы пропала в Магнитогорске

Уже несколько дней она не выходит на связь с близкими.

В Магнитогорске разыскивают девушку 1993 года рождения. Михайлова Елена Владимировна не выходит на связь с близкими со 2 января. Она вышла из дома по улице Сталеваров, 213 и больше о ее местонахождении ничего не известно.

Рост Елены — 170 сантиметров, карие глаза, русые волосы, стрижка до плеч. На правом предплечье татуировка в виде розы. Была одета в вязаную шапку, темный пуховик с цветными вставками на плечах и воротнике, черные лосины и коричневые угги.

Всех, кому известна какая-то информация о Елене, просят позвонить по номерам телефона: