/ Мужчина на «Ауди» исчез после поездки к жене в больницу

О местонахождении челябинца и автомобиля нет информации уже вторые сутки.

Жительница Челябинска просит помощи в поисках 61-летнего Владимира Кокоткина. Мужчина пропал в Рождество. Вечером 7 января он пошел к жене в Дорожную клиническую больницу, расположенную по улице Доватора. Мужчина был на автомобиле. Встреча супругов состоялась, но домой Владимир Кокоткин не вернулся.

7 января около 18:30 он вышел из Дорожной клинической больницы, направлялся домой на автомобиле «Ауди Ку5» темно-серого цвета, госномер «Т 646 ТО 174». — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

Мужчина был одет в черную меховую шапку и пуховик.

Всех, кто видел Владимира Кокоткина или его машину, просят передать информацию в полицию (02) или по номерам 8 951 455 13 17 (Татьяна), 8 902 604 56 10 (Ирина).