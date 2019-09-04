Девочку в Челябинске чуть не задушила «тарзанка»

ЧП произошло в Металлургическом районе города

Послушать 00:00

В Металлургическом районе на улице Приборостроителей девочка чуть не погибла, качаясь на тарзанке. Опасный аттракцион соорудили местные дети самостоятельно: привязали к дереву жесткий автомобильный трос и сделали на свободном конце петлю. Как передал корреспондент ОТВ, побывавший на месте событий, взрослые не раз говорили ребятне, что их сооружение до добра не доведет.

Десятилетняя девочка стала первой жертвой злополучной тарзанки.

«Это вот тот самый трос, вот эта петля на шее у девочки и затянулась. Я его у местной ребятни отнял. Они сняли его, хотели утащить, я не дал, чтобы еще какой беды не случилось. Судя по всему им его либо какой-то автомобилист дал, либо дали денег, чтоб дети сами купили», — рассказывает корреспонденту ОТВ, держа в руках тот самый трос, Александр Дружков, сосед пострадавшей девочки.

Во время катания, трос обвился вокруг шеи ребенка. Если бы не случайный прохожий, который высвободил девочку, могла произойти трагедия. На земле под деревом до сих пор разбросаны упаковки от бинтов и виднеются следы крови.

«Девочка жива, после случившегося ее доставили в одну из больниц города. Жители этого дома неоднократно обращались в свою управляющую компанию с просьбой убрать опасное сооружение. Но мер предпринято не было», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по г. Челябинску.

Полиция после случившегося направила предписание управляющей компании с требованием убрать веревку. Но жители уже сделали это самостоятельно. Опасный аттракцион теперь вряд ли вернется на прежнее место.