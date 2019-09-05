Возможно уже через месяц малыш, экстренно родившийся в Турции, увидит Родину

Ребенок и его мать до сих пор остаются в Анталье, а в Челябинске собирают деньги для их возвращения.

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Счет за лечение в турецкой клинике уже вырос до 600 тысяч рублей. Фонд «Родная», который выступил оператором по сбору средств на оплату счета в турецкой клинике для челябинки, экстренно родившей в Анталье, связался с семьей. Уже сегодня информация с реквизитами для добровольных перечислений в адрес семьи Михайловых была опубликована на официальном сайте организации, а также на сайте уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

«Также сегодня будет создана страница на соцсетях, где можно будет пожертвовать деньги. Будем размещать информацию везде», — рассказала Наталья Баскова.

Кроме того, Наталья Баскова добавила, что сейчас уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова продолжает вести работу по привлечению к проблеме властей, а также просто неравнодушных людей.

«Мы получили ответ из турецкой клиники, где на данный момент находится ребёнок. По словам специалистов, его транспортировка сейчас невозможна. Ребёнок родился очень маленьким - чуть больше килограмма. Сейчас нужно, чтобы он набрал вес. Для этого требуется время - может быть, месяц или дольше», — прокомментировала ситуацию начальник управления организации медпомощи детям и матерям областного Минздрава Людмила Подлубная на сайте омбудсмена.

Напомним, что семья Михайловых из Челябинска отправилась на отдых в Турцию. Мать ребенка была беременна, однако врач разрешил ей отправиться в поездку. Уже во время пребывания в Турции у женщины отошли воды. Матери пришлось делать кесарево сечение в местной больнице. Ребенок родился недоношенным, он до сих пор находится в турецкой клинике. Сейчас состояние мальчика улучшилось, однако транспортировать его обратно на родину смогут не раньше, чем через месяц. Каждый проведенный в ней день оценивается в переводе на рубли в 30 тысяч.