Дети в Магнитогорске развлекаются на опасных для жизни качелях

В сети появилось видео из недавно благоустроенного сквера «Березки».

В группе «Черное & Белое Магнитогорск» житель города разместил видео, на котором в запечатлел детей, играющих на опасной качели. Опора аттракциона поднимается в воздух, когда ребенок раскачивается.

«Не бездействуете, администрация города. Ведь они ещё дети и не понимают, вот так раскачаются, а эта деревяшка не выдержит и сломается, и исход может быть разным, уделите нормальную площадку этому скверу „Берёзки“, а то поставили скворечник»,— пишет пользователь Айдар Гайнуллин.

Как отметили в администрации Магнитогорска, в сквере «Берёзки» в июле этого года проводили работы по благоустройству. Сняли старый асфальт, вывезли весь мусор, облагородили газоны и пешеходные дорожки, установили новые светильники, скамейки и урны. Еще одним новшеством стала обустроенная детская площадка, которая, судя по всему, и попала на видео.

В мэрии города заявили, что до такого состояния качели довели сами жители. Этот уголок был организован для детей младшего возраста.

«В связи с тем, что детский игровой комплекс используют дети более старшего возраста, чем те, для кого он предназначен, сегодня они его частично разломали. В настоящее время решается вопрос об установке дополнительного спортивного комплекса для детей более старшего возраста, а поврежденные качели с детского игрового комплекса будут восстановлены силами МБУ „ДСУ“», — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Работы по благоустройству «Берёзок» еще не закончены. В данный момент проводится народное голосование по выбору культур для озеленения территории. В скором времени в сквере могут появиться рябины, яблони или березы.