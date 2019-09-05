«Вышла из комы»: врачи о состоянии девочки, чуть не погибшей на тарзанке

Ребёнок всё ещё находится в больнице Челябинска.



Послушать 00:00

Врачи рассказали о состоянии маленькой девочки, с которой едва не случилась страшная трагедия в одном в Челябинске. Катаясь во дворе на тарзанке, 10-летний ребёнок чуть не задохнулся, когда верёвка обвилась вокруг горла.

«Девочка вышла из комы, она остается в реанимации. Состояние средней тяжести. Она в сознании, сама дышит, остается под наблюдением врачей», — сообщают в пресс-службе ЧОДКБ.

Напомним, что инцидент произошел в Металлургическом районе во дворе дома по улице Приборостроительной. На опасной конструкции, состоящей из дерева вместо опоры, металлической перекладины для того, чтобы держаться, и крепкого троса, чуть не погибла 10-летняя челябинка. Она просто запуталась в верёвке.

На помощь маленькой девочке пришёл прохожий. Школьницу доставили в больницу. Сразу же после случившегося жильцы избавились от опасного детского аттракциона. Они рассказали, что ранее не раз просили управляющую компанию убрать самодельную конструкцию, но там не отреагировали.