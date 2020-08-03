«Воспитатель из Камеруна»: в детском саду Челябинска английский преподает улыбчивый иностранец

Анисэт Блэз обучает малышей в игровой форме.

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В одном из детских садов Челябинска английский язык для малышей преподает молодой человек из Камеруна. Учителя-иностранца обожает детвора, благодаря тому, что Анисэт Блэз является носителем языка, а также обучает детей в игровой форме.

Молодой человек уже семь лет изучает русский язык: завершил обучение на лингвиста в Нижнем Новгороде и продолжил обучение в магистратуре ЧелГУ. За эти годы Анисэт уже поработал репетитором, готовя школьников к экзаменам. Позже его посетила мысль о работе с детьми младшего возраста.

«С детьми очень весело. У них всегда такие смешные вопросы. Например, меня спрашивали, почему у меня такая кожа. И я просто сказал, что ел много шоколада», — делится эмоциями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ помощник воспитателя Анисэт Блэз.

Руководство детского сада отмечает, что как дети, так и родители, любят нового преподавателя.

«Наши родители очень рады, что что у нас есть Анисэт. Они с удовольствием с ним общаются, дети рассказывают дома много, многие дети говорят родителям что с удовольствием пойдут в садик. Потому что там есть Анисэт», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор детского сада Инна Штирц.

Прощаться с любимыми учениками Анисэт не планирует. В его планах продолжить обучение в аспирантуре, а также работать в детском саду.