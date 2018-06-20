/ Почти 3 тысячи новых мест в детских садах появятся в Челябинской области

На эти цели выделили более двух миллиардов рублей.

Дополнительные 2 тысячи 600 мест появятся в детских садах Челябинской области. Правительство под председательством губернатора Бориса Дубровского утвердило изменения в государственную программу региона по развитию дошкольного образования до 2025 года. Регион получит из федерального бюджета более двух миллиардов рублей.

Так, в Челябинске построят новые детские сады в микрорайонах Чурилово, Яблочный и Академ Риверсайд. Кроме того, реконструкция детского сада завершится в Курчатовском районе. В планах также — открытие дополнительных мест для детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, для детей с нарушениями развития речи, опорно-двигательного аппарата, зрения.

Общая сумма на работы связанная с капитальным строительством и реконструкцией зданий под детские сады составит более 2 млрд рублей — это средства областного и федерального бюджета. Большая часть средств поступит из бюджета области. На эти средства будут созданы более 2 тысяч 600 мест в новых капитальных и реконструированных объектах. Стойки ведутся в тех территориях, которые испытывают большую необходимость. Это Челябинск, особенно спальные районы — северо-восток и северо-запад. Аргаяш, Аша, военный городок в Чебаркуле. — уточнил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Путина к 2021 году доступность дошкольного образования в яслях должна составить 100%.