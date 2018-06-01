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/ Двухлетняя девочка погибла в Карталах, подавившись орехом

Двухлетняя девочка погибла в Карталах, подавившись орехом

Медики не смогли реанимировать ребенка.
сегодня в 14:29
  |  Происшествия

В момент трагедии двухлетняя девочка и ее мама находились дома. Малышка ела арахис. Внезапно орех застрял в горле, перекрыв дыхательные пути. Ребенок начал задыхаться. На помощь бросилась обеспокоенная мать. Но достать злополучный арахис не получалось. Женщина вызвала скорую медицинскую помощь. Когда врачи приехали, девочка умерла.

Да, действительно произошла такая трагедия в Карталах. Для семьи это большое горе. По данному факту проводится доследственная проверка. — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель СО по Карталинскому району Артем Карнаухов.

Предварительная причина случившегося — несчастный случай.

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