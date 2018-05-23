/ Мужчина на Мерседесе сбил 8-летнего ребенка на «зебре»

Водитель скрывал запись с видеорегистратора от сотрудников ГИБДД.

Восьмилетний ребенок попал под колеса иномарки «Мерседес Вито», когда перебегал дорогу по пешеходному переходу в Верхнеуральском районе. ДТП произошло накануне, 22 мая, около 18:00 на пересечении автодороги Чебаркуль-Уйск-Магнитогорск и улицы Еремина. Школьник получил травмы разной степени тяжести. Его увезли в больницу с места происшествия.

Известно, что за рулем авто был 43-летний житель города Учалы. Мужчина отказался предоставлять сотрудникам ГИБДД запись с видеорегистратора. Правоохранители были вынуждены изъять ее.

На данный момент оба участника ДТП запись не видели, ее видел только следователь. Сейчас ее исследуют, устанавливают подробности. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

По видеозаписи установлены подробности наезда на ребенка, которые будут использованы в дальнейшем расследовании дорожно-транспортного происшествия.