/ 33-летний водитель погиб сам и едва не унес жизнь молодой мамы с ребенком

Иномарка врезалась в дерево.

Накануне днем в Орджоникидзевском районе Магнитогорска произошла серьезная авария. Водитель «Шевроле» разбился в частном секторе. Машину вынесло с проезжей части на обочину, автомобилист не сумел с ней справиться и врезалась в дерево. Рядом в момент инцидента находились дети и взрослые.

10 мая в 13:30 около дома № 56 по улице Чкалова 33-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Жертв могло быть и больше. Как стало известно сайту «Первый областной», ДТП произошло на глазах у местной жительницы. Женщина с малышом в коляске успела миновать опасный участок.

Мы там были, только прошли с маленьким ребёнком и коляской этот дом. Все случилось у нас за спиной. Муж помогал перекладывать водителя на носилки, от него сильный запах спиртного был. Вы знаете, он бы нас снес, если мы не прошли этот дом с двумя машинами. Я до сих пор в шоке. — поделилась жительница Магнитогорска Ольга Вернова.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшей аварии, проводится расследование.