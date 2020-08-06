Подростки устроили прыжки в воду с крыши заброшенного здания на Изумрудном карьере

«Разогнать» несовершеннолетних с опасного места получилось, лишь пригрозив штрафами.

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В Челябинске дети нашли себе небезопасное развлечение на Изумрудном карьере. Купаясь, они прыгают в воду прямиком с крыши недостроенного здания, расположенного рядом с санаторием «Волна». Спасатели предупредили несовершеннолетних об опасности прыжков с десятиметровой высоты.

При виде сотрудников, купальщики покидают запрещенные места, но вскоре вновь возвращаются и продолжают купаться. Бесстрашные школьники не боятся камней, скрывшихся под водой, валунов и скал. Некоторые из них признались, что родители не знают о их местонахождении, другие, напротив, рассказали, что их отпускают отдыхать на карьер без присмотра. Подействовали на них только предупреждения о том, что ответственность за их забавы понесут родители.

«В соответствии с законом их родители могут быть привлечены к административной ответственности за бесконтрольное нахождение несовершеннолетних. Угроза штрафов подействовала, и подростки спешно покинули злополучный карьер», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, купание разрешено только на оборудованных пляжах, где дежурят матросы-спасатели. Не используйте матрасы в качестве плавсредств, используйте спасательные жилеты, катаясь на лодках. Не оставляйте детей без присмотра, не заходите в водоемы в состоянии опьянения, помните об опасности прыжков со скал и обрывов.