Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.35 -0.43 73.07 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 10:00
Голосование началось. Лучшего «народного» ведущего выбирают читатели «Первого областного»
Борьба между участниками проекта «Лица» будет идти целый месяц.
/ Покупатели делают выбор в пользу натуральных и свежих продуктов

Покупатели делают выбор в пользу натуральных и свежих продуктов

Приобретать продукты высокого качества можно без ущерба для своего бюджета.
сегодня в 10:30
  |  Общество

Быстрый темп жизни мегаполисов диктует жителям свои правила, заставляя более вдумчиво распределять свободное время, по возможности экономя на некоторых вещах. В связи с этим, например, уже привычная практика по выращиванию продуктов на даче постепенно уходит в прошлое. Работающие люди физически не могут заниматься содержанием дома и огорода одновременно, максимум — на выходных, чего явно не достаточно для получения качественного урожая. А ведь как приятно есть «свое», зная, что фрукты, овощи и зелень удобрены только натуральными добавками, без пестицидов и агрохимикатов. Последние — крайне негативно сказываются на состоянии окружающей среды и, конечно, нашем с вами здоровье.

Исследования показывают, что при несоблюдении всех требований транспортировки и хранения продукции существенно снижается количество содержащихся в ней витаминов и микроэлементов, а значит, польза и безопасность такой еды для человека оказывается под большим вопросом. Пестициды и консерванты имеют свойство накапливаться в организме, провоцируя аллергии, диатез и множество других заболеваний. В 2015 году Международное агентство по изучению рака объявило о канцерогенности глиофосата и 2,4-D. А в 2017 году комиссия ООН опубликовала данные о нескольких сотнях смертельных отравлений пестицидами за год, а также о развитии болезни Альцгеймера и Паркинсона, сбоях в работе эндокринной системы у тех, кто регулярно контактировал с пестицидами.

Все это заставляет серьезно задуматься о выборе качественных и натуральных и свежих продуктов питания, безопасных для нашего здоровья. Одно из решений — уделять внимание продукции, которая реализуется там же, где она была произведена. Приятно осознавать, что крупные торговые сети также это понимают и стараются расширять ассортимент продукции локальных поставщиков. Так, например, популярная среди омичей сеть «Пятерочка» тесно сотрудничает с региональными производителями и активно поддерживает тренд на «местное». В Омске в магазины сети поставляют только проверенную продукцию: молочные изделия, хлеб, зелень и, конечно же, свежее мясо от уральских фермеров. Такой подход к ведению бизнеса позволяет обеспечить потребителей свежими товарами, так как все продукты максимально быстро проходят путь от места изготовления до прилавка магазина.

Стоит отметить и тот факт, что в каждой «Пятерочке» есть директор по свежести, который следит за сроками годности товаров каждый день, а товары категории «фреш» подвергаются проверкам каждый час. Все это позволяет быть покупателю уверенным в том, что он приобретает только высококачественную продукцию.

Приятным бонусом является то, что на наиболее востребованные товары в «Пятёрочке» устанавливаются минимальные наценки, а социально значимые и вовсе предлагаются с нулевой. Плюс ко всему каждый день появляются новые акции на товары самых разных категорий. Поэтому совершать покупки в магазине «у дома» в будний или праздничный день удобно и выгодно.

Культура
В Челябинске пройдет «Вечеринка с Кэрри Брэдшоу»
сегодня в 09:00
В Челябинске пройдет «Вечеринка с Кэрри Брэдшоу»
Происшествия
Волонтеры заявили об окончании поисков женщины со шрамом на Южном Урале
сегодня в 08:31
Волонтеры заявили об окончании поисков женщины со шрамом на Южном Урале
Происшествия
«Уйдите, разобьетесь!». Дети устроили опасные игры на краю пятого этажа в Чебаркуле
вчера в 18:52
«Уйдите, разобьетесь!». Дети устроили опасные игры на краю пятого этажа в Чебаркуле
Происшествия
Тонущую девочку спасла юная пловчиха на озере в Верхнем Уфалее
  
вчера в 16:46
Тонущую девочку спасла юная пловчиха на озере в Верхнем Уфалее
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Дорожники взялись за ремонт проспекта Ленина в Челябинске
сегодня в 14:57
Дорожники взялись за ремонт проспекта Ленина в Челябинске
Общество
Южноуралец запустил международный проект для сохранения воспоминаний больных Альцгеймером
сегодня в 14:29
Южноуралец запустил международный проект для сохранения воспоминаний больных Альцгеймером
Общество
Челябинский аэродром получит федеральные 600 миллионов от Домодедово
сегодня в 14:19
Челябинский аэродром получит федеральные 600 миллионов от Домодедово
Происшествия
Огромный коммунальный фонтан на северо-западе Челябинска попал на видео
  
сегодня в 14:07
Огромный коммунальный фонтан на северо-западе Челябинска попал на видео
Происшествия
«Чупакабра» загрызла стаю уток-пингвинов в троицком монастыре
сегодня в 13:53
«Чупакабра» загрызла стаю уток-пингвинов в троицком монастыре
Общество
Челябинцы приручили дикую лису
сегодня в 12:55
Челябинцы приручили дикую лису
Происшествия
Поискам 15-летней девочки в озере мешают подводное течение и обилие водорослей
  
сегодня в 12:20
Поискам 15-летней девочки в озере мешают подводное течение и обилие водорослей
Общество
Открытый цирковой урок проведут артисты шоу «Гиппопотамус» для челябинцев
сегодня в 12:14
Открытый цирковой урок проведут артисты шоу «Гиппопотамус» для челябинцев
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6