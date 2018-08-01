/ Покупатели делают выбор в пользу натуральных и свежих продуктов

Приобретать продукты высокого качества можно без ущерба для своего бюджета.

Быстрый темп жизни мегаполисов диктует жителям свои правила, заставляя более вдумчиво распределять свободное время, по возможности экономя на некоторых вещах. В связи с этим, например, уже привычная практика по выращиванию продуктов на даче постепенно уходит в прошлое. Работающие люди физически не могут заниматься содержанием дома и огорода одновременно, максимум — на выходных, чего явно не достаточно для получения качественного урожая. А ведь как приятно есть «свое», зная, что фрукты, овощи и зелень удобрены только натуральными добавками, без пестицидов и агрохимикатов. Последние — крайне негативно сказываются на состоянии окружающей среды и, конечно, нашем с вами здоровье.

Исследования показывают, что при несоблюдении всех требований транспортировки и хранения продукции существенно снижается количество содержащихся в ней витаминов и микроэлементов, а значит, польза и безопасность такой еды для человека оказывается под большим вопросом. Пестициды и консерванты имеют свойство накапливаться в организме, провоцируя аллергии, диатез и множество других заболеваний. В 2015 году Международное агентство по изучению рака объявило о канцерогенности глиофосата и 2,4-D. А в 2017 году комиссия ООН опубликовала данные о нескольких сотнях смертельных отравлений пестицидами за год, а также о развитии болезни Альцгеймера и Паркинсона, сбоях в работе эндокринной системы у тех, кто регулярно контактировал с пестицидами.

Все это заставляет серьезно задуматься о выборе качественных и натуральных и свежих продуктов питания, безопасных для нашего здоровья. Одно из решений — уделять внимание продукции, которая реализуется там же, где она была произведена. Приятно осознавать, что крупные торговые сети также это понимают и стараются расширять ассортимент продукции локальных поставщиков. Так, например, популярная среди омичей сеть «Пятерочка» тесно сотрудничает с региональными производителями и активно поддерживает тренд на «местное». В Омске в магазины сети поставляют только проверенную продукцию: молочные изделия, хлеб, зелень и, конечно же, свежее мясо от уральских фермеров. Такой подход к ведению бизнеса позволяет обеспечить потребителей свежими товарами, так как все продукты максимально быстро проходят путь от места изготовления до прилавка магазина.

Стоит отметить и тот факт, что в каждой «Пятерочке» есть директор по свежести, который следит за сроками годности товаров каждый день, а товары категории «фреш» подвергаются проверкам каждый час. Все это позволяет быть покупателю уверенным в том, что он приобретает только высококачественную продукцию.

Приятным бонусом является то, что на наиболее востребованные товары в «Пятёрочке» устанавливаются минимальные наценки, а социально значимые и вовсе предлагаются с нулевой. Плюс ко всему каждый день появляются новые акции на товары самых разных категорий. Поэтому совершать покупки в магазине «у дома» в будний или праздничный день удобно и выгодно.