/ В Челябинске наполнили водой обмелевший пруд

На дно «Девичьих слез» поставили мощное насосное оборудование.

Обмелевший пруд «Девичьи слезы» в Ленинском районе заполнили водой. Событие было приурочено к празднику «Создаем будущее вместе», посвященному 83-летию Ленинского района, который прошел в минувшую пятницу, 12 октября.

По инициативе администрации Ленинского района и председателя районного совета депутатов Андрея Рябенко в пруду была прорублена скважина, где на глубине 60-ти метров и обнаружили воду. Специалисты установили мощное насосное оборудование, с помощью которого на данный момент наполняется пруд.

По 10−15 кубометров в час в пруд поступает на данный момент вода. Уровень воды поднимается на 3 сантиметра в сутки. Мы рассчитываем, что к весне 2019 года наполненность водоема будет соответствовать прошлому году. — заявили местные власти на праздничных мероприятиях.

Искусственный водоем «Девичьи слезы», глубиной не более 10 метров, образовался еще до революции возле расположенного неподалеку Одигитриевского женского монастыря. По преданию, водоем вырыт руками послушниц и монахинь.

В следующем году наконец-то заработает и фонтан, который украшал пруд, но перестал работать этим летом из-за обмеления пруда. — отметил Андрей Рябенко.

Помогали спасать водоем и общественники.

Мы охотно откликнулись на призыв Андрея Рябенко и активно включились в работу по очистке пруда от накопившегося мусора. Нами были вытащены килограммы пластика, стеклянные бутылки и 15 автомобильных покрышек. — рассказал один из активистов движения «Челябинские чистомены».

Высоко оценил Работу Андрея Рябенко и его коллега руководитель регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, который также присутствовал на празднике Ленинского района.