Девочка, попавшая с родителями в аварию под Ашой, скончалась в реанимации

Пострадавшей пытались помочь все необходимые врачи.

Послушать 00:00

Сегодня стало известно, что 7-летняя девочка, которая чудом выжила в страшной аварии в Ашинском районе, но потеряла в ней обоих родителей, скончалась, не приходя в себя.

«Девочку осмотрели все необходимые врачи. Дважды приезжали квалифицированные бригады из Уфы, один раз из Челябинска. К сожалению, девочка скончалась», — констатировала главный врач ашинской больницы Ольга Курчатова.

Напомним, в больницу Аши первоклассница попала после ДТП, которое произошло 31 января на 1559 км трассы М-5. В аварии столкнулись «ВАЗ — 2107» и «Киа Соренто». На месте погибли супруги из «семерки», их семилетняя дочь в коме была доставлена в ближайшее медучреждение.