Уполномоченный по правам человека помогает женщине, родные которой попали в страшную аварию

Минсоц окажет материальную помощь семье.

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Семья Марины Сосновских попала в жуткое ДТП 8 января на 12-м километре автодороги Чебаркуль — Мисяш — М-5. Водитель автомобиля, в котором находились родственники Марины, потерял управление и улетел в кювет. Помочь пострадавшим вызвался проезжающий мимо водитель, но в момент, когда подцепляли транспортировочный трос, на людей наехал внедорожник.

Рядом с местом ДТП оказался и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов, который поспешил оказать первую помощь людям.

Пострадавшего мужчину доставили на «скорой» в областную больницу Чебаркуля, где ему провели сложную операцию. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии, за ним ухаживает его жена Марина Сосновских.

«Прошу Вас оказать содействие в оказании квалифицированной медицинской помощи моему мужу. В аварии погиб муж моей сестры, у них растет малолетний ребенок, прошу оказать им материальную помощь», — обратилась к Уполномоченному по правам человека Марина Сосновских.

В свою очередь Антон Шарпилов отправил запрос в Министерство здравоохранения на оказание медицинской помощи пострадавшему, а также попросил Министерство социальных отношений уделить пристальное внимание семье.

«Мы хотим рассмотреть очень внимательно эту ситуацию и оказать помощь соразмерную произошедшим событиям в семье, в настоящее время мы собираем весь пакет документов, который нам необходим, и в рамках действующего законодательства будет принято решение об оказании материальной помощи», — сказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Материальная помощь однозначно будет оказана пострадавшей семье, сейчас в ведомстве определяются с размером выплаты.