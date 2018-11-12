/ Двух маленьких девочек увезли в больницу из горящего дома на ЧТЗ

Всего из-за пожара эвакуировали 23 человека.

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В бывшем общежитии, расположенном в Тракторозаводском районе, загорелся мусор. Здание давно используется как жилой дом, так что в момент пожара там находились люди. Дым стал быстро распространяться по верхним этажам, понадобилась эвакуация. Ее провели сотрудники оперативных служб.

На место происшествия выезжали сотрудники УМВД, МЧС, ССМП, ЧГСС (всего 71 человек и 21 единица техники). В ходе осмотра установлено, что происходит горение мусора между десятым и одиннадцатым этажами. С верхних этажей эвакуировано 23 человека (из них 4 ребенка). Погибших нет, пострадали два человека. — проинформировали сайт «Первый областной» в ЕДДС.

Сейчас в больнице находятся две девочки, 2 и 12 лет. Их госпитализировали, потому что был большой риск отравления продуктами горения. Состояние удовлетворительное.

Отметим, что информация о пожаре поступила в 15:10, а уже в 16:20 его полностью ликвидировали.