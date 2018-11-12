Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.85 +0.63 75.81 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-6 °C
завтра
 
-6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Двух маленьких девочек увезли в больницу из горящего дома на ЧТЗ

Двух маленьких девочек увезли в больницу из горящего дома на ЧТЗ

Всего из-за пожара эвакуировали 23 человека.
сегодня в 11:54
  |  Происшествия

В бывшем общежитии, расположенном в Тракторозаводском районе, загорелся мусор. Здание давно используется как жилой дом, так что в момент пожара там находились люди. Дым стал быстро распространяться по верхним этажам, понадобилась эвакуация. Ее провели сотрудники оперативных служб.

На место происшествия выезжали сотрудники УМВД, МЧС, ССМП, ЧГСС (всего 71 человек и 21 единица техники). В ходе осмотра установлено, что происходит горение мусора между десятым и одиннадцатым этажами. С верхних этажей эвакуировано 23 человека (из них 4 ребенка). Погибших нет, пострадали два человека. — проинформировали сайт «Первый областной» в ЕДДС.

Сейчас в больнице находятся две девочки, 2 и 12 лет. Их госпитализировали, потому что был большой риск отравления продуктами горения. Состояние удовлетворительное.

Отметим, что информация о пожаре поступила в 15:10, а уже в 16:20 его полностью ликвидировали.

Происшествия
Повисшую на окне школьницу спасли полицейский и пожарный
08.11.2018
Повисшую на окне школьницу спасли полицейский и пожарный
Происшествия
Крупный пожар уничтожил жилой дом в Миассе
06.11.2018
Крупный пожар уничтожил жилой дом в Миассе
Происшествия
Пятерых человек во время пожара в Челябинске спасли огнеборцы
  
01.11.2018
Пятерых человек во время пожара в Челябинске спасли огнеборцы
Происшествия
Иномарка сгорела возле пожарной части в Магнитогорске
  
31.10.2018
Иномарка сгорела возле пожарной части в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
На международной туристской выставке в Казахстане ждут южноуральскую делегацию
сегодня в 18:04
На международной туристской выставке в Казахстане ждут южноуральскую делегацию
Общество
Идет голосование за новое название челябинского аэропорта
сегодня в 17:31
Идет голосование за новое название челябинского аэропорта
Общество
Прямой рейс в Алматы запустят из Челябинска
сегодня в 16:52
Прямой рейс в Алматы запустят из Челябинска
Общество
Конкурс антикоррупционных роликов объявили в Челябинске
сегодня в 16:31
Конкурс антикоррупционных роликов объявили в Челябинске
Общество
«Необыкновенные Елки» устроят детям обыкновенное чудо
сегодня в 15:57
«Необыкновенные Елки» устроят детям обыкновенное чудо
Общество
Объекты для благоустройства выбрали в Сатке и Верхнем Уфалее
сегодня в 15:38
Объекты для благоустройства выбрали в Сатке и Верхнем Уфалее
Происшествия
Витрину с Дацюком разбили и подожгли в Магнитогорске
сегодня в 15:20
Витрину с Дацюком разбили и подожгли в Магнитогорске
Спорт
Южноуральцы заняли призовые места на первенстве Европы по Тхэквондо
сегодня в 15:09
Южноуральцы заняли призовые места на первенстве Европы по Тхэквондо
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6