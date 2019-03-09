/ Очевидцы рассказали подробности о смерти челябинки на ЧТЗ

Погибшая оказалась местной бездомной.



Стали известны новые подробности о смерти челябинки, труп, которой нашли в одном из дворов Тракторозаводского района областной столицы. По информации от очевидцев погибшая оказалась местной бездомной.

На вид ей лет 40−50. Там трубы, постоянно тусовалась компания бомжей, говорят, что она постоянно с ними тусила.

— рассказал очевидец происшествия.

По информации СМИ, волосы и лицо женщины были обожжены, также отсутствовала одежда выше пояса.

Напомним, тело женщины было обнаружено сегодня, 9 марта, утром. Ее нашел местный житель, вышедший на прогулку со своей собакой. Он же сообщил о преступлении в полицию. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, в дальнейшем работами по установлению личность потерпевшей занималась следственно-оперативная группа.