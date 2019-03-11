/ В Следственном комитете рассказали подробности о смерти бездомной на ЧТЗ

По факту смерти женщины проводится проверка.

Сайту «Первый областной» стали известны подробности о смерти бездомной челябинки на ЧТЗ, тело которой было обнаружено возле мусорных баков в субботу, 9 марта. Как отметил собственный источник, сейчас по факту смерти женщины проводится проверка.

Признаков насильственной смерти при осмотре трупа не было обнаружено. Производится судебно-медицинская проверка, по итогам которой будет принято решение. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Напомним, труп женщины был найден местным жителем во время прогулки с собакой, который сообщил об инциденте в полицию. Погибшая оказалась бездомной. Первыми на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Как сообщили очевидцы она постоянно проводила время в компании таких же бездомных.