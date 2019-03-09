/ Труп женщины обнаружили за мусорными баками в Тракторозаводском районе Челябинска

Тело нашел местный житель, гулявший с собакой.



Труп женщины был найден сегодня, 9 марта, в Тракторозаводском районе Челябинске. Первым тело обнаружил за мусорными баками местный житель, гулявший по улице с собакой. По его словам, он увидел тело во дворе дома № 78 по улице Бажова, а первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили информацию. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что это уже не первое происшествие, случившиеся за праздничные выходные. Днем ранее, в Троицке, от отравления угарным газом погибла восьмимесячная девочка.