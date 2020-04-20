Все больше детей посещают детские сады Челябинска

Дежурные группы принимают малышей, чьи родители продолжают работать.

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В Челябинске все больше детей продолжают посещать детские сады. С каждой неделей прослеживается увеличение количества юных челябинцев в дежурных группах дошкольных образовательных учреждений.

«В детских садах продолжается работа только дежурных групп. Если говорить об этой неделе, то мы видим, что увеличение детей в этих группах происходит. Если на прошлой неделе их было приблизительно 2,5 тысячи детей, в таком режиме мы держались, то на сегодняшний день — 3493 ребенка. Несмотря на то, что это дети только тех родителей, которые работают в сферах, определенных распоряжением, в этом процессе участвуют 227 дошкольных образовательных учреждений», — сообщила на аппаратном совещании начальник управления по делам образования Челябинска Светлана Портье.

Отметим, по словам Светланы Портье, родители, которые хотят отвести ребенка в дежурную группу в детском саду, должны заранее уведомить учреждение. Это связано с организационными вопросами, такими, как получение необходимых справок и обеспечение ребенка питанием.