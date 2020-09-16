Только вплавь: огромная лужа преградила вход в детский сад в Ленинском районе Челябинска

На проблему обратили внимание родители воспитанников.

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Продолжительные дожди, в последние пару дней оккупировавшие Челябинскую область, стали причиной подтоплений в нескольких точках региона. Из-за осадков, которые не прекращаются уже сутки, оказался затоплен вход в детский сад № 10 Челябинска, который находится в Ленинском районе. На проблему обратили внимание родители воспитанников учреждения. По их словам, вода скопилась у одной из входных групп, что осложнило проезд.



Как рассказала сайту «Первый областной» директор детсада № 10 Светлана Паюсова, проблема действительно существует. Из-за дождей в воде оказалась калитка и резные ворота, а осадки скопились примерно на 2,5 метрах территории.

«Подтопления в этом месте действительно существуют. Пару лет назад администрация Ленинского района делала ливнёвку, устраняла эти подтопления. Дождей таких продолжительных давненько не было, чтобы сутки дождь лил. Не могу сказать, что вода заливается на территорию детского сада часто. В этот раз это случилось. Там буквально весь проезд залит водой. В прошлом году саму дорогу подтапливало, но на территорию детского сада вода не заливалась. К воротам, конечно, подходила, потому что это внутридворовая проезжая часть»,— рассказала сайту «Первый областной» директор детского сада № 10 Светлана Паюсова.

При этом, по словам руководителя учреждения, вход в детский сад не затруднён, поскольку пройти можно через другие ворота, которых не коснулась вода. Руководитель учреждения заверила, что уже готовит обращение по инциденту в администрацию Ленинского района.

«Это произошло сегодня, утром мы эту ситуацию обнаружили и пишем письмо. Сегодня обязательно обратимся в администрацию. Мне известно, что это проблема внутридворовая. Там и асфальт новый положили и ливнёвку делали. Но, видимо, эта ситуация с суточным дождём осложнилась»,— добавила Светлана Паюсова.

Отметим, по прогнозам синоптиков дожди в Челябинской области будут идти на протяжении всей среды, 16 сентября. Помимо осадков, погодная ситуация осложняется ветром, порывы которого достигают от 17 до 22 м/с.