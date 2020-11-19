На северо-западе Челябинска открылся новый детский сад

Учреждение рассчитано на 290 мест.

Детский сад, расположенный на Университетской набережной, 101 в Челябинске, накануне принял маленьких воспитанников. Напомним, учреждение рассчитано на 290 мест. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«В детском саду „Соловушка“ в микрорайоне Академ Riverside 14 групповых ячеек, 4 из которых примут детей от полутора лет. Особое внимание педагоги уделят художественно-эстетическому воспитанию малышей: в садике планируют развивать дополнительное образование детей по системе Монтессори, знакомить ребят с основами хорового пения, театрального искусства, хореографии»,— сообщили в мэрии.

И для этого в детском саду есть всё необходимое: театральная мастерская, музыкальный и спортивный залы, оснащённые современным оборудованием, и конечно же, собственный пищеблок. На прогулочных площадках также сделано всё необходимое для интересного и безопасного времяпрепровождения дошколят: яркие игровые формы и мягкое травмобезопасное покрытие.

Отметим, до конца этого года в микрорайоне Академ Riverside откроется ещё один детский сад на 380 мест. Будет и школа: подрядчик уже начал строительство общеобразовательного учреждения на 1 100 мест.