/ Нетрезвого водителя с ценным «грузом» из 10 детей задержали в Копейске

Несовершеннолетних пассажиров везли в кузове на соревнования.

В минувшие выходные инспекторы Госавтоинспекции Копейска остановили грузовую «ГАЗель» с 17 пассажирами внутри. 7 взрослых и 10 детей пришлось перевозить с нарушениями из-за поломки автобуса. Пассажиры «ГАЗели» оказались юными спортсменами, а их водитель — нарушителем. Во время медосвидетельствования у него установили состояние алкогольного опьянения.

20 января несовершеннолетние и сопровождающие их лица на автобусе прибыли в Копейск из Магнитогорска на соревнования по мотокроссу в составе команды. Автобус сломался и утром 21 января для доставления команды на стадион по техническим видам спорта воспользовались услугами водителя автомобиля ГАЗ, который согласился перевезти детей и взрослых на личном автомобиле. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Инспекторы Госавтоинспекции помогли детям добраться на стадион. Они остановили маршрутный автобус и пересадили юных спортсменов в него. В отношении водителя «ГАЗели» составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ.

