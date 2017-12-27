/ Пассажир рейса Москва-Челябинск скончался во время полета на борту самолета

Рейс совершил экстренную посадку в Казани.

Накануне мужчина скончался на борту самолета, летевшего из Москвы в Челябинск. Пассажир почувствовал себя плохо вскоре после взлета. Как рассказывают летевшие тем же рейсом пассажиры, человеку пытались помочь самостоятельно, однако безрезультатно. Рейс совершил экстренную посадку в Казани.



В 16:54 поступило сообщение о том, что произошла вынужденная посадка самолета «Аэробус 319–114», летевшего по маршруту «Домодедово» (Москва) — Челябинск. Один из пассажиров потерял сознание. — передает «Интерфакс» слова руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

По прибытию в столицу Татарстана мужчину передали медикам, они констатировали смерть. Сообщается, что пассажир находился на борту один, без сопровождения.

